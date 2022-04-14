ReddCoin (RDD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ReddCoin (RDD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ReddCoin (RDD) Informatie Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can "like" content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity). Officiële website: https://www.reddcoin.com Whitepaper: https://redd.love/assets/doc/Redd-Paper.pdf

ReddCoin (RDD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ReddCoin (RDD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Totale voorraad: $ 33.64B $ 33.64B $ 33.64B Circulerende voorraad: $ 33.64B $ 33.64B $ 33.64B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Hoogste ooit: $ 0.0305647 $ 0.0305647 $ 0.0305647 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ReddCoin (RDD) prijs

ReddCoin (RDD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ReddCoin (RDD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RDD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RDD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RDD begrijpt, kun je de live prijs van RDD token verkennen!

