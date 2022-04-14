Pluton (PLU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pluton (PLU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pluton (PLU) Informatie Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions. Officiële website: https://plutus.it/

Pluton (PLU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pluton (PLU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Totale voorraad: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Circulerende voorraad: $ 11.50M $ 11.50M $ 11.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M Hoogste ooit: $ 32.76 $ 32.76 $ 32.76 Laagste ooit: $ 0.308461 $ 0.308461 $ 0.308461 Huidige prijs: $ 0.427299 $ 0.427299 $ 0.427299 Meer informatie over Pluton (PLU) prijs

Pluton (PLU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pluton (PLU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLU begrijpt, kun je de live prijs van PLU token verkennen!

