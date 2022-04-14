Measurable Data (MDT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Measurable Data (MDT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Measurable Data (MDT) Informatie Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data. Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data. Officiële website: https://mdt.io Whitepaper: https://www.mdt.co/cn/docs/whitepaper_CN.pdf Koop nu MDT!

Measurable Data (MDT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Measurable Data (MDT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.85M $ 13.85M $ 13.85M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 606.32M $ 606.32M $ 606.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.84M $ 22.84M $ 22.84M Hoogste ooit: $ 0.168053 $ 0.168053 $ 0.168053 Laagste ooit: $ 0.00173261 $ 0.00173261 $ 0.00173261 Huidige prijs: $ 0.02280885 $ 0.02280885 $ 0.02280885 Meer informatie over Measurable Data (MDT) prijs

Measurable Data (MDT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Measurable Data (MDT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MDT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MDT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MDT begrijpt, kun je de live prijs van MDT token verkennen!

