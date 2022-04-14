Maya (MAYA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Maya (MAYA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Maya (MAYA) Informatie Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings. Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings. Officiële website: https://mayasol.xyz/ Koop nu MAYA!

Maya (MAYA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Maya (MAYA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 48.40K $ 48.40K $ 48.40K Totale voorraad: $ 997.90M $ 997.90M $ 997.90M Circulerende voorraad: $ 997.90M $ 997.90M $ 997.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 48.40K $ 48.40K $ 48.40K Hoogste ooit: $ 0.03580402 $ 0.03580402 $ 0.03580402 Laagste ooit: $ 0.00002258 $ 0.00002258 $ 0.00002258 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Maya (MAYA) prijs

Maya (MAYA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Maya (MAYA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAYA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAYA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAYA begrijpt, kun je de live prijs van MAYA token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAYA Wil je weten waar je MAYA naartoe gaat? Onze MAYA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

