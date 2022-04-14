GRASS ($GRASS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GRASS ($GRASS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GRASS ($GRASS) Informatie $GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way. $GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way. Officiële website: https://touchgrassnow.xyz/ Koop nu $GRASS!

GRASS ($GRASS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GRASS ($GRASS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.85K $ 52.85K $ 52.85K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 52.85K $ 52.85K $ 52.85K Hoogste ooit: $ 0.01644762 $ 0.01644762 $ 0.01644762 Laagste ooit: $ 0.00004168 $ 0.00004168 $ 0.00004168 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GRASS ($GRASS) prijs

GRASS ($GRASS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GRASS ($GRASS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $GRASS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $GRASS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $GRASS begrijpt, kun je de live prijs van $GRASS token verkennen!

Prijsvoorspelling van $GRASS Wil je weten waar je $GRASS naartoe gaat? Onze $GRASS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $GRASS token!

