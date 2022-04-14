Fold (FLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fold (FLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

Officiële website: https://www.ninety1.io/
Whitepaper: https://www.docdroid.net/4j8fezR/ninety1-wpfinal22feb2023-pdf

Fold (FLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fold (FLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Totale voorraad: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Circulerende voorraad: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Hoogste ooit: $ 0.00856556 $ 0.00856556 $ 0.00856556 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00155365 $ 0.00155365 $ 0.00155365 Meer informatie over Fold (FLD) prijs

Fold (FLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fold (FLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLD begrijpt, kun je de live prijs van FLD token verkennen!

