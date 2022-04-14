DeFive (FIVE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeFive (FIVE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeFive (FIVE) Informatie DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform's governance. Officiële website: https://defive.com

DeFive (FIVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeFive (FIVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Totale voorraad: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Circulerende voorraad: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Hoogste ooit: $ 0.01038358 $ 0.01038358 $ 0.01038358 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00115552 $ 0.00115552 $ 0.00115552 Meer informatie over DeFive (FIVE) prijs

DeFive (FIVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeFive (FIVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIVE begrijpt, kun je de live prijs van FIVE token verkennen!

Prijsvoorspelling van FIVE Wil je weten waar je FIVE naartoe gaat? Onze FIVE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FIVE token!

