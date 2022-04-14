cBAT (CBAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in cBAT (CBAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

cBAT (CBAT) Informatie Compound protocol balance token Compound protocol balance token Officiële website: https://compound.finance/ Koop nu CBAT!

cBAT (CBAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor cBAT (CBAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.78M $ 18.78M $ 18.78M Totale voorraad: $ 6.25B $ 6.25B $ 6.25B Circulerende voorraad: $ 6.25B $ 6.25B $ 6.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.78M $ 18.78M $ 18.78M Hoogste ooit: $ 0.247355 $ 0.247355 $ 0.247355 Laagste ooit: $ 0.00184538 $ 0.00184538 $ 0.00184538 Huidige prijs: $ 0.00300088 $ 0.00300088 $ 0.00300088 Meer informatie over cBAT (CBAT) prijs

cBAT (CBAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van cBAT (CBAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CBAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CBAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CBAT begrijpt, kun je de live prijs van CBAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van CBAT Wil je weten waar je CBAT naartoe gaat? Onze CBAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CBAT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!