BitMart (BMX) Informatie BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". Officiële website: https://www.bitmart.com/trade/en Koop nu BMX!

BitMart (BMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitMart (BMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 135.77M $ 135.77M $ 135.77M Totale voorraad: $ 639.41M $ 639.41M $ 639.41M Circulerende voorraad: $ 339.41M $ 339.41M $ 339.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 255.78M $ 255.78M $ 255.78M Hoogste ooit: $ 0.619048 $ 0.619048 $ 0.619048 Laagste ooit: $ 0.00672692 $ 0.00672692 $ 0.00672692 Huidige prijs: $ 0.399755 $ 0.399755 $ 0.399755 Meer informatie over BitMart (BMX) prijs

BitMart (BMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitMart (BMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BMX begrijpt, kun je de live prijs van BMX token verkennen!

