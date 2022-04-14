Shrub (SHRUB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shrub (SHRUB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shrub (SHRUB) Informatie Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Officiële website: http://shrub.io Block explorer: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt Koop nu SHRUB!

Shrub (SHRUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shrub (SHRUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Totale voorraad: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Circulerende voorraad: $ 942.18M $ 942.18M $ 942.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Hoogste ooit: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Laagste ooit: $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 Huidige prijs: $ 0.00285 $ 0.00285 $ 0.00285 Meer informatie over Shrub (SHRUB) prijs

Shrub (SHRUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shrub (SHRUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHRUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHRUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHRUB begrijpt, kun je de live prijs van SHRUB token verkennen!

Hoe koop je SHRUB? Wil je Shrub (SHRUB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SHRUB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SHRUB koopt op MEXC!

Shrub (SHRUB) Prijsgeschiedenis Door de SHRUB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SHRUB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SHRUB Wil je weten waar je SHRUB naartoe gaat? Onze SHRUB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHRUB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!