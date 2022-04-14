OBORTECH (OBORTECH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OBORTECH (OBORTECH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OBORTECH (OBORTECH) Informatie OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. Officiële website: https://www.obortech.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view Block explorer: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b Koop nu OBORTECH!

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OBORTECH (OBORTECH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Hoogste ooit: $ 0.047 $ 0.047 $ 0.047 Laagste ooit: $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 Huidige prijs: $ 0.00544 $ 0.00544 $ 0.00544 Meer informatie over OBORTECH (OBORTECH) prijs

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OBORTECH (OBORTECH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OBORTECH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OBORTECH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OBORTECH begrijpt, kun je de live prijs van OBORTECH token verkennen!

Hoe koop je OBORTECH? Wil je OBORTECH (OBORTECH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OBORTECH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OBORTECH koopt op MEXC!

OBORTECH (OBORTECH) Prijsgeschiedenis Door de OBORTECH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OBORTECH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OBORTECH Wil je weten waar je OBORTECH naartoe gaat? Onze OBORTECH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OBORTECH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!