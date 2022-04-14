NovaTrade (NOVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NovaTrade (NOVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NovaTrade (NOVA) Informatie Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading. Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading. Officiële website: https://novatrade.co/ Whitepaper: https://novatrade.gitbook.io/nova/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xDF25F3000dDDA75E08cAa457D7C25b205967ed54 Koop nu NOVA!

NovaTrade (NOVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NovaTrade (NOVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.40K $ 120.40K $ 120.40K Hoogste ooit: $ 6.26303 $ 6.26303 $ 6.26303 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0002408 $ 0.0002408 $ 0.0002408 Meer informatie over NovaTrade (NOVA) prijs

NovaTrade (NOVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NovaTrade (NOVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOVA begrijpt, kun je de live prijs van NOVA token verkennen!

NovaTrade (NOVA) Prijsgeschiedenis Door de NOVA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NOVA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NOVA Wil je weten waar je NOVA naartoe gaat? Onze NOVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NOVA token!

