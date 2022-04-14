MAD (MAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAD (MAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAD (MAD) Informatie $MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement ! Officiële website: https://www.madcoin.vip/ Block explorer: https://solscan.io/token/madHpjRn6bd8t78Rsy7NuSuNwWa2HU8ByPobZprHbHv

MAD (MAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAD (MAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Totale voorraad: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B Circulerende voorraad: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Hoogste ooit: $ 0.00008 $ 0.00008 $ 0.00008 Laagste ooit: $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 Huidige prijs: $ 0.00000233 $ 0.00000233 $ 0.00000233 Meer informatie over MAD (MAD) prijs

MAD (MAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAD (MAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAD begrijpt, kun je de live prijs van MAD token verkennen!

MAD (MAD) Prijsgeschiedenis Door de MAD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van MAD Wil je weten waar je MAD naartoe gaat? Onze MAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

