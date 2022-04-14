Kaon (KAON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kaon (KAON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Officiële website: https://kaon.global/ Whitepaper: https://kaon.gitbook.io/technical Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7

Kaon (KAON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kaon (KAON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 411.46K $ 411.46K $ 411.46K Totale voorraad: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Circulerende voorraad: $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Hoogste ooit: $ 0.0007331 $ 0.0007331 $ 0.0007331 Laagste ooit: $ 0.000089551412735679 $ 0.000089551412735679 $ 0.000089551412735679 Huidige prijs: $ 0.00009275 $ 0.00009275 $ 0.00009275 Meer informatie over Kaon (KAON) prijs

Kaon (KAON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kaon (KAON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAON begrijpt, kun je de live prijs van KAON token verkennen!

