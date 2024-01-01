EVR (EVR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EVR (EVR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EVR (EVR) Informatie A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. Officiële website: https://evernode.org Whitepaper: https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf Block explorer: https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8 Koop nu EVR!

EVR (EVR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EVR (EVR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 72.25M $ 72.25M $ 72.25M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.70M $ 18.70M $ 18.70M Hoogste ooit: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Laagste ooit: $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 Huidige prijs: $ 0.25877 $ 0.25877 $ 0.25877 Meer informatie over EVR (EVR) prijs

EVR (EVR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EVR (EVR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVR begrijpt, kun je de live prijs van EVR token verkennen!

EVR (EVR) Prijsgeschiedenis Door de EVR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EVR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EVR Wil je weten waar je EVR naartoe gaat? Onze EVR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EVR token!

