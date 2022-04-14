APED (APED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in APED (APED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

APED (APED) Informatie $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. Officiële website: https://apedcto.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 Koop nu APED!

APED (APED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor APED (APED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 253.17K $ 253.17K $ 253.17K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 259.80K $ 259.80K $ 259.80K Hoogste ooit: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 Laagste ooit: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 Huidige prijs: $ 0.2598 $ 0.2598 $ 0.2598 Meer informatie over APED (APED) prijs

APED (APED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van APED (APED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APED begrijpt, kun je de live prijs van APED token verkennen!

Hoe koop je APED? Wil je APED (APED) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om APED te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je APED koopt op MEXC!

APED (APED) Prijsgeschiedenis Door de APED prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de APED prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van APED Wil je weten waar je APED naartoe gaat? Onze APED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APED token!

