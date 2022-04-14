Stella (ALPHA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stella (ALPHA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stella (ALPHA) Informatie Officiële website: https://stellaxyz.io/ Whitepaper: https://docs.stellaxyz.io/ Block explorer: https://bscscan.com/address/0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975

Stella (ALPHA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stella (ALPHA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.70M $ 18.70M $ 18.70M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 948.00M $ 948.00M $ 948.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M Hoogste ooit: $ 0.30303 $ 0.30303 $ 0.30303 Laagste ooit: $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 Huidige prijs: $ 0.01973 $ 0.01973 $ 0.01973 Meer informatie over Stella (ALPHA) prijs

Stella (ALPHA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stella (ALPHA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALPHA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALPHA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALPHA begrijpt, kun je de live prijs van ALPHA token verkennen!

Hoe koop je ALPHA? Wil je Stella (ALPHA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ALPHA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Stella (ALPHA) Prijsgeschiedenis Door de ALPHA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ALPHA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ALPHA Wil je weten waar je ALPHA naartoe gaat? Onze ALPHA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ALPHA token!

