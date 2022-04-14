Aipocalypto (AIPO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aipocalypto (AIPO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aipocalypto (AIPO) Informatie Aipocalypto is a cyberpunkish style PvP game, with AI add-ons, offers both intense 1v1 duels and thrilling 3v3 team battles. Aipocalypto is a cyberpunkish style PvP game, with AI add-ons, offers both intense 1v1 duels and thrilling 3v3 team battles. Officiële website: https://aipocalypto.com/ Whitepaper: https://docs.aipocalypto.com/ Block explorer: https://arbiscan.io/token/0x6c511dc18572d31C2c3f7b1505cB2BBC08282FcC Koop nu AIPO!

Aipocalypto (AIPO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aipocalypto (AIPO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 139.50M $ 139.50M $ 139.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M Hoogste ooit: $ 0.02237 $ 0.02237 $ 0.02237 Laagste ooit: $ 0.00160801284256595 $ 0.00160801284256595 $ 0.00160801284256595 Huidige prijs: $ 0.014136 $ 0.014136 $ 0.014136 Meer informatie over Aipocalypto (AIPO) prijs

Aipocalypto (AIPO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aipocalypto (AIPO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIPO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIPO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIPO begrijpt, kun je de live prijs van AIPO token verkennen!

