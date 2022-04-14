Sleepless AI (AI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sleepless AI (AI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sleepless AI (AI) Informatie Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Officiële website: https://www.sleeplessailab.com Whitepaper: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

Sleepless AI (AI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sleepless AI (AI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.07M $ 50.07M $ 50.07M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 400.25M $ 400.25M $ 400.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 125.10M $ 125.10M $ 125.10M Hoogste ooit: $ 3 $ 3 $ 3 Laagste ooit: $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 Huidige prijs: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Meer informatie over Sleepless AI (AI) prijs

Sleepless AI (AI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sleepless AI (AI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AI begrijpt, kun je de live prijs van AI token verkennen!

Sleepless AI (AI) Prijsgeschiedenis Door de AI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AI Wil je weten waar je AI naartoe gaat? Onze AI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AI token!

