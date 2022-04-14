5ire (5IRE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 5ire (5IRE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

5ire (5IRE) Informatie 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Officiële website: https://5ire.org/ Whitepaper: https://docs.5ire.org/ Block explorer: https://explorer.5ire.network Koop nu 5IRE!

5ire (5IRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 5ire (5IRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Hoogste ooit: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Laagste ooit: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 Huidige prijs: $ 0.0010063 $ 0.0010063 $ 0.0010063 Meer informatie over 5ire (5IRE) prijs

5ire (5IRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 5ire (5IRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 5IRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 5IRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 5IRE begrijpt, kun je de live prijs van 5IRE token verkennen!

Hoe koop je 5IRE? Wil je 5ire (5IRE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om 5IRE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je 5IRE koopt op MEXC!

5ire (5IRE) Prijsgeschiedenis Door de 5IRE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de 5IRE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van 5IRE Wil je weten waar je 5IRE naartoe gaat? Onze 5IRE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 5IRE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!