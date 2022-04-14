Wrapped stETH (WSTETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped stETH (WSTETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped stETH (WSTETH) Informasjon wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Offisiell nettside: https://lido.fi/ Kjøp WSTETH nå!

Wrapped stETH (WSTETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped stETH (WSTETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.97B $ 15.97B $ 15.97B Total forsyning: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Sirkulerende forsyning: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.97B $ 15.97B $ 15.97B All-time high: $ 7,256.02 $ 7,256.02 $ 7,256.02 All-Time Low: $ 558.54 $ 558.54 $ 558.54 Nåværende pris: $ 5,104.52 $ 5,104.52 $ 5,104.52 Lær mer om Wrapped stETH (WSTETH) pris

Wrapped stETH (WSTETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped stETH (WSTETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WSTETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WSTETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSTETHs tokenomics, kan du utforske WSTETH tokenets livepris!

WSTETH prisforutsigelse Vil du vite hvor WSTETH kan være på vei? Vår WSTETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WSTETH tokenets prisforutsigelse nå!

