ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido's wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual's stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Offisiell nettside: https://usual.money/ Teknisk dokument: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper

Usual ETH (ETH0) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Usual ETH (ETH0), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.62M $ 68.62M $ 68.62M Total forsyning: $ 15.37K $ 15.37K $ 15.37K Sirkulerende forsyning: $ 15.37K $ 15.37K $ 15.37K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.62M $ 68.62M $ 68.62M All-time high: $ 4,937.82 $ 4,937.82 $ 4,937.82 All-Time Low: $ 2,133.68 $ 2,133.68 $ 2,133.68 Nåværende pris: $ 4,464.83 $ 4,464.83 $ 4,464.83 Lær mer om Usual ETH (ETH0) pris

Usual ETH (ETH0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Usual ETH (ETH0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETH0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETH0 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

