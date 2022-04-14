Slop (SLOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Slop (SLOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Slop (SLOP) Informasjon Offisiell nettside: https://pump.fun/FqvtZ2UFR9we82Ni4LeacC1zyTiQ77usDo31DUokpump

Slop (SLOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Slop (SLOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 157.18K $ 157.18K $ 157.18K Total forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Sirkulerende forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 157.18K $ 157.18K $ 157.18K All-time high: $ 0.02885055 $ 0.02885055 $ 0.02885055 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015721 $ 0.00015721 $ 0.00015721 Lær mer om Slop (SLOP) pris

Slop (SLOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Slop (SLOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLOPs tokenomics, kan du utforske SLOP tokenets livepris!

