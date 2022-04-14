ratomilton (MILTON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ratomilton (MILTON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ratomilton (MILTON) Informasjon The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin Offisiell nettside: https://ratomiltonsol.com/ Kjøp MILTON nå!

ratomilton (MILTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ratomilton (MILTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.07K $ 53.07K $ 53.07K Total forsyning: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Sirkulerende forsyning: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.07K $ 53.07K $ 53.07K All-time high: $ 0.01386821 $ 0.01386821 $ 0.01386821 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ratomilton (MILTON) pris

ratomilton (MILTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ratomilton (MILTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MILTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MILTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MILTONs tokenomics, kan du utforske MILTON tokenets livepris!

MILTON prisforutsigelse Vil du vite hvor MILTON kan være på vei? Vår MILTON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MILTON tokenets prisforutsigelse nå!

