InfinitiCoin (INCO) Informasjon InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project's mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin's focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Offisiell nettside: https://www.infiniticoin.com/ Teknisk dokument: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf

InfinitiCoin (INCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for InfinitiCoin (INCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M All-time high: $ 0.02101208 $ 0.02101208 $ 0.02101208 All-Time Low: $ 0.00838394 $ 0.00838394 $ 0.00838394 Nåværende pris: $ 0.01067616 $ 0.01067616 $ 0.01067616 Lær mer om InfinitiCoin (INCO) pris

InfinitiCoin (INCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak InfinitiCoin (INCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INCOs tokenomics, kan du utforske INCO tokenets livepris!

