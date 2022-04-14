GoGoPool (GGP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GoGoPool (GGP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GoGoPool (GGP) Informasjon GGP is an ERC20 utility token that is used for: Lowering the AVAX staking cost of a validator node

Staking to be matched with AVAX from the deposit pool

Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster Offisiell nettside: https://gogopool.com Teknisk dokument: https://docs.gogopool.com/gogopool-litepaper Kjøp GGP nå!

GoGoPool (GGP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GoGoPool (GGP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.43M $ 16.43M $ 16.43M Total forsyning: $ 19.35M $ 19.35M $ 19.35M Sirkulerende forsyning: $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.82M $ 44.82M $ 44.82M All-time high: $ 19.66 $ 19.66 $ 19.66 All-Time Low: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Nåværende pris: $ 2.32 $ 2.32 $ 2.32 Lær mer om GoGoPool (GGP) pris

GoGoPool (GGP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GoGoPool (GGP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GGP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GGP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GGPs tokenomics, kan du utforske GGP tokenets livepris!

GGP prisforutsigelse Vil du vite hvor GGP kan være på vei? Vår GGP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GGP tokenets prisforutsigelse nå!

