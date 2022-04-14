Generational Wealth (WEALTH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Generational Wealth (WEALTH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Generational Wealth (WEALTH) Informasjon $WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution. Offisiell nettside: https://studywealth.xyz Kjøp WEALTH nå!

Generational Wealth (WEALTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Generational Wealth (WEALTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 537.54K $ 537.54K $ 537.54K Total forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 537.54K $ 537.54K $ 537.54K All-time high: $ 0.00296045 $ 0.00296045 $ 0.00296045 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00053764 $ 0.00053764 $ 0.00053764 Lær mer om Generational Wealth (WEALTH) pris

Generational Wealth (WEALTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Generational Wealth (WEALTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WEALTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WEALTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WEALTHs tokenomics, kan du utforske WEALTH tokenets livepris!

WEALTH prisforutsigelse

