DragonKing (DRAGONKING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DragonKing (DRAGONKING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DragonKing (DRAGONKING) Informasjon Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc. Offisiell nettside: https://dragonkingunited.com/ Teknisk dokument: https://dragonkingunited.com/wp-content/uploads/2023/03/DragonKing-WhitePaper%EF%BC%88EN%EF%BC%89_compressed.pdf Kjøp DRAGONKING nå!

DragonKing (DRAGONKING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DragonKing (DRAGONKING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.16K $ 122.16K $ 122.16K Total forsyning: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T Sirkulerende forsyning: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 122.16K $ 122.16K $ 122.16K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DragonKing (DRAGONKING) pris

DragonKing (DRAGONKING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DragonKing (DRAGONKING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRAGONKING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRAGONKING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRAGONKINGs tokenomics, kan du utforske DRAGONKING tokenets livepris!

DRAGONKING prisforutsigelse Vil du vite hvor DRAGONKING kan være på vei? Vår DRAGONKING prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DRAGONKING tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!