Cakedog (CAKEDOG) Informasjon Cakedog is the first token to launch from pancakeswap’s new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap’s recognition. Offisiell nettside: https://cakedogbsc.com/ Kjøp CAKEDOG nå!

Cakedog (CAKEDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cakedog (CAKEDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 128.28K $ 128.28K $ 128.28K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 128.28K $ 128.28K $ 128.28K All-time high: $ 0.00325348 $ 0.00325348 $ 0.00325348 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012828 $ 0.00012828 $ 0.00012828 Lær mer om Cakedog (CAKEDOG) pris

Cakedog (CAKEDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cakedog (CAKEDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAKEDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAKEDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAKEDOGs tokenomics, kan du utforske CAKEDOG tokenets livepris!

CAKEDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor CAKEDOG kan være på vei? Vår CAKEDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAKEDOG tokenets prisforutsigelse nå!

