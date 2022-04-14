REI Network (REI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i REI Network (REI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

REI Network (REI) Informasjon REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Offisiell nettside: https://rei.network/ Blokkutforsker: https://scan.rei.network/

REI Network (REI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for REI Network (REI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.87M $ 15.87M $ 15.87M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.71M $ 16.71M $ 16.71M All-time high: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 All-Time Low: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 Nåværende pris: $ 0.01671 $ 0.01671 $ 0.01671 Lær mer om REI Network (REI) pris

REI Network (REI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak REI Network (REI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REIs tokenomics, kan du utforske REI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe REI Interessert i å legge til REI Network (REI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe REI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper REI på MEXC nå!

REI Network (REI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til REI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for REI nå!

REI prisforutsigelse Vil du vite hvor REI kan være på vei? Vår REI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REI tokenets prisforutsigelse nå!

