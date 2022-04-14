Rarible (RARI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rarible (RARI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rarible (RARI) Informasjon $RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem. Offisiell nettside: https://rari.foundation Teknisk dokument: https://rari-foundation.gitbook.io/rari-dao-knowledge-base Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Kjøp RARI nå!

Rarible (RARI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rarible (RARI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.23M $ 18.23M $ 18.23M Total forsyning: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Sirkulerende forsyning: $ 19.49M $ 19.49M $ 19.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.38M $ 23.38M $ 23.38M All-time high: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 All-Time Low: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Nåværende pris: $ 0.9352 $ 0.9352 $ 0.9352 Lær mer om Rarible (RARI) pris

Rarible (RARI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rarible (RARI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RARI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RARI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RARIs tokenomics, kan du utforske RARI tokenets livepris!

Rarible (RARI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RARI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RARI nå!

RARI prisforutsigelse Vil du vite hvor RARI kan være på vei? Vår RARI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RARI tokenets prisforutsigelse nå!

