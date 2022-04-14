Nabox (NABOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nabox (NABOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nabox (NABOX) Informasjon Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure. Offisiell nettside: https://nabox.io Teknisk dokument: https://nabox.gitbook.io/nabox/ Blokkutforsker: https://nulscan.io/token/info?contractAddress=NULSd6Hgv3Y49CHapt5qL4pCiEX8x3ZHrh6ie Kjøp NABOX nå!

Nabox (NABOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nabox (NABOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 626.47K $ 626.47K $ 626.47K Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 208.61B $ 208.61B $ 208.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M All-time high: $ 0.0003789 $ 0.0003789 $ 0.0003789 All-Time Low: $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 Nåværende pris: $ 0.000003003 $ 0.000003003 $ 0.000003003 Lær mer om Nabox (NABOX) pris

Nabox (NABOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nabox (NABOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NABOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NABOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NABOXs tokenomics, kan du utforske NABOX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NABOX Interessert i å legge til Nabox (NABOX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NABOX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NABOX på MEXC nå!

Nabox (NABOX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NABOX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NABOX nå!

NABOX prisforutsigelse Vil du vite hvor NABOX kan være på vei? Vår NABOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NABOX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!