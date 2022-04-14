Metahero (METAHERO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Metahero (METAHERO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Metahero (METAHERO) Informasjon Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Offisiell nettside: https://metahero.io Teknisk dokument: https://www.metahero.io/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 Kjøp METAHERO nå!

Metahero (METAHERO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metahero (METAHERO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Total forsyning: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Sirkulerende forsyning: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M All-time high: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 All-Time Low: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 Nåværende pris: $ 0.000947 $ 0.000947 $ 0.000947 Lær mer om Metahero (METAHERO) pris

Metahero (METAHERO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metahero (METAHERO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METAHERO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METAHERO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METAHEROs tokenomics, kan du utforske METAHERO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe METAHERO Interessert i å legge til Metahero (METAHERO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe METAHERO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper METAHERO på MEXC nå!

Metahero (METAHERO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til METAHERO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for METAHERO nå!

METAHERO prisforutsigelse Vil du vite hvor METAHERO kan være på vei? Vår METAHERO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se METAHERO tokenets prisforutsigelse nå!

