Moonchain (MCH) Informasjon Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3. Offisiell nettside: https://www.moonchain.com Teknisk dokument: https://docs.mchain.ai/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xF8F331DFa811132c43C308757CD802ca982b7211 Kjøp MCH nå!

Moonchain (MCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moonchain (MCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 241.60M $ 241.60M $ 241.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M All-time high: $ 0.156 $ 0.156 $ 0.156 All-Time Low: $ 0.016807216617640675 $ 0.016807216617640675 $ 0.016807216617640675 Nåværende pris: $ 0.01993 $ 0.01993 $ 0.01993 Lær mer om Moonchain (MCH) pris

Moonchain (MCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moonchain (MCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCHs tokenomics, kan du utforske MCH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MCH Interessert i å legge til Moonchain (MCH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MCH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MCH på MEXC nå!

Moonchain (MCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MCH nå!

MCH prisforutsigelse Vil du vite hvor MCH kan være på vei? Vår MCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCH tokenets prisforutsigelse nå!

