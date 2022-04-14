Litecoin Mascot (LESTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Litecoin Mascot (LESTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Litecoin Mascot (LESTER) Informasjon LESTER is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://lester.vip Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump Kjøp LESTER nå!

Litecoin Mascot (LESTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Litecoin Mascot (LESTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M All-time high: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 All-Time Low: $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 Nåværende pris: $ 0.0013049 $ 0.0013049 $ 0.0013049 Lær mer om Litecoin Mascot (LESTER) pris

Litecoin Mascot (LESTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Litecoin Mascot (LESTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LESTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LESTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LESTERs tokenomics, kan du utforske LESTER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LESTER Interessert i å legge til Litecoin Mascot (LESTER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LESTER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LESTER på MEXC nå!

Litecoin Mascot (LESTER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LESTER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LESTER nå!

LESTER prisforutsigelse Vil du vite hvor LESTER kan være på vei? Vår LESTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LESTER tokenets prisforutsigelse nå!

