GOHOME (GOHOME) Informasjon A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders. Offisiell nettside: https://gohometoken.com/ Teknisk dokument: https://gohometoken.com/wp Blokkutforsker: https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD

GOHOME (GOHOME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOHOME (GOHOME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.00M $ 104.00M $ 104.00M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 499.90K $ 499.90K $ 499.90K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B All-time high: $ 350 $ 350 $ 350 All-Time Low: $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 Nåværende pris: $ 208.04 $ 208.04 $ 208.04 Lær mer om GOHOME (GOHOME) pris

GOHOME (GOHOME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOHOME (GOHOME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOHOME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOHOME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOHOMEs tokenomics, kan du utforske GOHOME tokenets livepris!

GOHOME (GOHOME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GOHOME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

GOHOME prisforutsigelse Vil du vite hvor GOHOME kan være på vei? Vår GOHOME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

