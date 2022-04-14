Fly Trade (FLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fly Trade (FLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fly Trade (FLY) Informasjon Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Offisiell nettside: https://www.fly.trade/ Teknisk dokument: https://docs.fly.trade/ Blokkutforsker: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Kjøp FLY nå!

Fly Trade (FLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fly Trade (FLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 906.05K $ 906.05K $ 906.05K Total forsyning: $ 99.34M $ 99.34M $ 99.34M Sirkulerende forsyning: $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.38M $ 9.38M $ 9.38M All-time high: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 All-Time Low: $ 0.06895995020305938 $ 0.06895995020305938 $ 0.06895995020305938 Nåværende pris: $ 0.06819 $ 0.06819 $ 0.06819 Lær mer om Fly Trade (FLY) pris

Fly Trade (FLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fly Trade (FLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLYs tokenomics, kan du utforske FLY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FLY Interessert i å legge til Fly Trade (FLY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FLY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FLY på MEXC nå!

Fly Trade (FLY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLY nå!

FLY prisforutsigelse Vil du vite hvor FLY kan være på vei? Vår FLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLY tokenets prisforutsigelse nå!

