Devomon (EVO) Informasjon Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Offisiell nettside: https://www.devomon.io Teknisk dokument: https://whitepaper.devomon.io Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Kjøp EVO nå!

Devomon (EVO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Devomon (EVO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M All-time high: $ 0.027877 $ 0.027877 $ 0.027877 All-Time Low: $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 Nåværende pris: $ 0.00025 $ 0.00025 $ 0.00025 Lær mer om Devomon (EVO) pris

Devomon (EVO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Devomon (EVO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVOs tokenomics, kan du utforske EVO tokenets livepris!

