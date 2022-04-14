BULLA (BULLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BULLA (BULLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BULLA (BULLA) Informasjon Offisiell nettside: https://bullamascot.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x595e21b20e78674f8a64c1566a20b2b316bc3511 Kjøp BULLA nå!

BULLA (BULLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BULLA (BULLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.53M $ 18.53M $ 18.53M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.19M $ 66.19M $ 66.19M All-time high: $ 0.2282 $ 0.2282 $ 0.2282 All-Time Low: $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 Nåværende pris: $ 0.06619 $ 0.06619 $ 0.06619 Lær mer om BULLA (BULLA) pris

BULLA (BULLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BULLA (BULLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BULLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BULLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BULLAs tokenomics, kan du utforske BULLA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BULLA Interessert i å legge til BULLA (BULLA) i porteføljen din?

BULLA (BULLA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BULLA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BULLA prisforutsigelse Vil du vite hvor BULLA kan være på vei? Vår BULLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

