Baby Bonk (BABYBONK) Informasjon Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game]. Offisiell nettside: https://babybonkcoin.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x180b25beb6c84c2b3855e630d50c965425fb5de2 Kjøp BABYBONK nå!

Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Bonk (BABYBONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: $ 0.00001658 $ 0.00001658 $ 0.00001658 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000014775 $ 0.000014775 $ 0.000014775 Lær mer om Baby Bonk (BABYBONK) pris

Baby Bonk (BABYBONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Bonk (BABYBONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYBONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYBONK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYBONKs tokenomics, kan du utforske BABYBONK tokenets livepris!

Baby Bonk (BABYBONK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BABYBONK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BABYBONK nå!

BABYBONK prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYBONK kan være på vei? Vår BABYBONK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYBONK tokenets prisforutsigelse nå!

