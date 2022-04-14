AstraAI (ASTRAAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AstraAI (ASTRAAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AstraAI (ASTRAAI) Informasjon AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. Offisiell nettside: https://chatastra.ai Teknisk dokument: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b Kjøp ASTRAAI nå!

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AstraAI (ASTRAAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M All-time high: $ 4 $ 4 $ 4 All-Time Low: $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 Nåværende pris: $ 1.376 $ 1.376 $ 1.376 Lær mer om AstraAI (ASTRAAI) pris

AstraAI (ASTRAAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AstraAI (ASTRAAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASTRAAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASTRAAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASTRAAIs tokenomics, kan du utforske ASTRAAI tokenets livepris!

