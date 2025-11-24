Touch Grass (TOUCHGRASS)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Touch Grass % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Touch Grass-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Touch Grass (TOUCHGRASS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Touch Grass potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000094 i 2025. Touch Grass (TOUCHGRASS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Touch Grass potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000099 i 2026. Touch Grass (TOUCHGRASS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TOUCHGRASS for 2027 $ 0.000104 med en 10.25% vekstrate. Touch Grass (TOUCHGRASS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TOUCHGRASS for 2028 $ 0.000109 med en 15.76% vekstrate. Touch Grass (TOUCHGRASS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TOUCHGRASS for 2029 $ 0.000115 med en 21.55% vekstrate. Touch Grass (TOUCHGRASS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TOUCHGRASS for 2030 $ 0.000121 med en 27.63% vekstrate. Touch Grass (TOUCHGRASS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Touch Grass potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000197. Touch Grass (TOUCHGRASS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Touch Grass potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000321. År Pris Vekst 2025 $ 0.000094 0.00%

2026 $ 0.000099 5.00%

2027 $ 0.000104 10.25%

2028 $ 0.000109 15.76%

2029 $ 0.000115 21.55%

2030 $ 0.000121 27.63%

2031 $ 0.000127 34.01%

2032 $ 0.000133 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000140 47.75%

2034 $ 0.000147 55.13%

2035 $ 0.000154 62.89%

2036 $ 0.000162 71.03%

2037 $ 0.000170 79.59%

2038 $ 0.000179 88.56%

2039 $ 0.000188 97.99%

2040 $ 0.000197 107.89% Vis mer Kortsiktig Touch Grass-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000094 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000094 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000095 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000095 0.41% Touch Grass (TOUCHGRASS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TOUCHGRASS November 24, 2025(I dag) er $0.000094 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Touch Grass (TOUCHGRASS) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TOUCHGRASS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000094 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Touch Grass (TOUCHGRASS) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TOUCHGRASS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000095 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Touch Grass (TOUCHGRASS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TOUCHGRASS $0.000095 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Touch Grass prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 93.68K$ 93.68K $ 93.68K Opplagsforsyning 986.49M 986.49M 986.49M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste TOUCHGRASS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har TOUCHGRASS en sirkulerende forsyning på 986.49M og total markedsverdi på $ 93.68K. Se TOUCHGRASS livepris

Touch Grass Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Touch Grass direktepris, er gjeldende pris for Touch Grass 0.000094USD. Den sirkulerende forsyningen av Touch Grass(TOUCHGRASS) er 986.49M TOUCHGRASS , som gir den en markedsverdi på $93,680 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.77% $ 0 $ 0.000095 $ 0.000091

7 dager 1.82% $ 0.000001 $ 0.000115 $ 0.000078

30 dager -17.84% $ -0.000016 $ 0.000115 $ 0.000078 24-timers ytelse De siste 24 timene har Touch Grass vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 2.77% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Touch Grass handlet på en topp på $0.000115 og en bunn på $0.000078 . Det så en prisendring på 1.82% . Denne nylige trenden viser potensialet til TOUCHGRASS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Touch Grass opplevd en -17.84% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000016 av dens verdi. Dette indikerer at TOUCHGRASS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Touch Grass (TOUCHGRASS) prisforutsigelsesmodul? Touch Grass-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TOUCHGRASS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Touch Grass det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TOUCHGRASS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Touch Grass. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TOUCHGRASS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TOUCHGRASS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Touch Grass.

Hvorfor er TOUCHGRASS-prisforutsigelse viktig?

TOUCHGRASS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TOUCHGRASS nå? I følge dine forutsigelser vil TOUCHGRASS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TOUCHGRASS neste måned? I følge Touch Grass (TOUCHGRASS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TOUCHGRASS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TOUCHGRASS koste i 2026? Prisen på 1 Touch Grass (TOUCHGRASS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TOUCHGRASS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TOUCHGRASS i 2027? Touch Grass (TOUCHGRASS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TOUCHGRASS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TOUCHGRASS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Touch Grass (TOUCHGRASS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TOUCHGRASS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Touch Grass (TOUCHGRASS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TOUCHGRASS koste i 2030? Prisen på 1 Touch Grass (TOUCHGRASS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TOUCHGRASS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TOUCHGRASS i 2040? Touch Grass (TOUCHGRASS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TOUCHGRASS innen 2040.