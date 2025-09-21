Pharaoh (PHAR)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pharaoh % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Pharaoh-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pharaoh (PHAR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pharaoh potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 330.25 i 2025. Pharaoh (PHAR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pharaoh potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 346.7625 i 2026. Pharaoh (PHAR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHAR for 2027 $ 364.1006 med en 10.25% vekstrate. Pharaoh (PHAR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHAR for 2028 $ 382.3056 med en 15.76% vekstrate. Pharaoh (PHAR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHAR for 2029 $ 401.4209 med en 21.55% vekstrate. Pharaoh (PHAR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHAR for 2030 $ 421.4919 med en 27.63% vekstrate. Pharaoh (PHAR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pharaoh potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 686.5660. Pharaoh (PHAR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pharaoh potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1,118.3437. År Pris Vekst 2025 $ 330.25 0.00%

2026 $ 346.7625 5.00%

2027 $ 364.1006 10.25%

2028 $ 382.3056 15.76%

2029 $ 401.4209 21.55%

2030 $ 421.4919 27.63%

2031 $ 442.5665 34.01%

2032 $ 464.6949 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 487.9296 47.75%

2034 $ 512.3261 55.13%

2035 $ 537.9424 62.89%

2036 $ 564.8395 71.03%

2037 $ 593.0815 79.59%

2038 $ 622.7356 88.56%

2039 $ 653.8724 97.99%

2040 $ 686.5660 107.89% Vis mer Kortsiktig Pharaoh-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 330.25 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 330.2952 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 330.5666 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 331.6071 0.41% Pharaoh (PHAR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PHAR September 21, 2025(I dag) er $330.25 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pharaoh (PHAR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PHAR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $330.2952 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pharaoh (PHAR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PHAR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $330.5666 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pharaoh (PHAR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PHAR $331.6071 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pharaoh prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 6.05M$ 6.05M $ 6.05M Opplagsforsyning 18.33K 18.33K 18.33K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PHAR-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PHAR en sirkulerende forsyning på 18.33K og total markedsverdi på $ 6.05M. Se PHAR livepris

Pharaoh Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pharaoh direktepris, er gjeldende pris for Pharaoh 330.25USD. Den sirkulerende forsyningen av Pharaoh(PHAR) er 18.33K PHAR , som gir den en markedsverdi på $6,053,369 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -5.53% $ -19.3500 $ 352.09 $ 329.89

7 dager -3.98% $ -13.1751 $ 373.0982 $ 309.4022

30 dager 6.54% $ 21.6072 $ 373.0982 $ 309.4022 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pharaoh vist en prisbevegelse på $-19.3500 , noe som gjenspeiler en -5.53% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pharaoh handlet på en topp på $373.0982 og en bunn på $309.4022 . Det så en prisendring på -3.98% . Denne nylige trenden viser potensialet til PHAR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pharaoh opplevd en 6.54% endring, som gjenspeiler omtrent $21.6072 av dens verdi. Dette indikerer at PHAR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Pharaoh (PHAR) prisforutsigelsesmodul? Pharaoh-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PHAR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pharaoh det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PHAR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pharaoh. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PHAR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PHAR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pharaoh.

Hvorfor er PHAR-prisforutsigelse viktig?

PHAR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PHAR nå? I følge dine forutsigelser vil PHAR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PHAR neste måned? I følge Pharaoh (PHAR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PHAR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PHAR koste i 2026? Prisen på 1 Pharaoh (PHAR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PHAR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PHAR i 2027? Pharaoh (PHAR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PHAR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PHAR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pharaoh (PHAR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PHAR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pharaoh (PHAR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PHAR koste i 2030? Prisen på 1 Pharaoh (PHAR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PHAR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PHAR i 2040? Pharaoh (PHAR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PHAR innen 2040.