Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Liquid Agent % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Liquid Agent-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Liquid Agent (LIQUID) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Liquid Agent potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003903 i 2025. Liquid Agent (LIQUID) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Liquid Agent potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004098 i 2026. Liquid Agent (LIQUID) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIQUID for 2027 $ 0.004303 med en 10.25% vekstrate. Liquid Agent (LIQUID) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIQUID for 2028 $ 0.004518 med en 15.76% vekstrate. Liquid Agent (LIQUID) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIQUID for 2029 $ 0.004744 med en 21.55% vekstrate. Liquid Agent (LIQUID) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIQUID for 2030 $ 0.004981 med en 27.63% vekstrate. Liquid Agent (LIQUID) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Liquid Agent potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008114. Liquid Agent (LIQUID) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Liquid Agent potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013217. År Pris Vekst 2025 $ 0.003903 0.00%

2026 $ 0.004098 5.00%

2027 $ 0.004303 10.25%

2028 $ 0.004518 15.76%

2029 $ 0.004744 21.55%

2030 $ 0.004981 27.63%

2031 $ 0.005230 34.01%

2032 $ 0.005491 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005766 47.75%

2034 $ 0.006054 55.13%

2035 $ 0.006357 62.89%

2036 $ 0.006675 71.03%

2037 $ 0.007009 79.59%

2038 $ 0.007359 88.56%

2039 $ 0.007727 97.99%

2040 $ 0.008114 107.89% Vis mer Kortsiktig Liquid Agent-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.003903 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003903 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003906 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003919 0.41% Liquid Agent (LIQUID) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LIQUID November 24, 2025(I dag) er $0.003903 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Liquid Agent (LIQUID) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LIQUID, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003903 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Liquid Agent (LIQUID) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LIQUID, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003906 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Liquid Agent (LIQUID) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LIQUID $0.003919 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Liquid Agent prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 219.52K$ 219.52K $ 219.52K Opplagsforsyning 56.24M 56.24M 56.24M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste LIQUID-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har LIQUID en sirkulerende forsyning på 56.24M og total markedsverdi på $ 219.52K. Se LIQUID livepris

Liquid Agent Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Liquid Agent direktepris, er gjeldende pris for Liquid Agent 0.003903USD. Den sirkulerende forsyningen av Liquid Agent(LIQUID) er 56.24M LIQUID , som gir den en markedsverdi på $219,521 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.69% $ 0 $ 0.003958 $ 0.003853

7 dager -20.18% $ -0.000787 $ 0.008558 $ 0.003534

30 dager -54.25% $ -0.002117 $ 0.008558 $ 0.003534 24-timers ytelse De siste 24 timene har Liquid Agent vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.69% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Liquid Agent handlet på en topp på $0.008558 og en bunn på $0.003534 . Det så en prisendring på -20.18% . Denne nylige trenden viser potensialet til LIQUID for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Liquid Agent opplevd en -54.25% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002117 av dens verdi. Dette indikerer at LIQUID kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Liquid Agent (LIQUID) prisforutsigelsesmodul? Liquid Agent-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LIQUID basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Liquid Agent det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LIQUID, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Liquid Agent. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LIQUID. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LIQUID for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Liquid Agent.

Hvorfor er LIQUID-prisforutsigelse viktig?

LIQUID-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LIQUID nå? I følge dine forutsigelser vil LIQUID oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LIQUID neste måned? I følge Liquid Agent (LIQUID)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LIQUID-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LIQUID koste i 2026? Prisen på 1 Liquid Agent (LIQUID) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LIQUID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LIQUID i 2027? Liquid Agent (LIQUID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LIQUID innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LIQUID i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Liquid Agent (LIQUID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LIQUID i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Liquid Agent (LIQUID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LIQUID koste i 2030? Prisen på 1 Liquid Agent (LIQUID) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LIQUID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LIQUID i 2040? Liquid Agent (LIQUID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LIQUID innen 2040.