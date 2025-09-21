Leviathan Points (SQUID)-prisforutsigelse (USD)

Få Leviathan Points prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SQUID vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Leviathan Points % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Leviathan Points-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Leviathan Points (SQUID) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Leviathan Points potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006893 i 2025. Leviathan Points (SQUID) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Leviathan Points potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007238 i 2026. Leviathan Points (SQUID) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQUID for 2027 $ 0.007600 med en 10.25% vekstrate. Leviathan Points (SQUID) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQUID for 2028 $ 0.007980 med en 15.76% vekstrate. Leviathan Points (SQUID) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQUID for 2029 $ 0.008379 med en 21.55% vekstrate. Leviathan Points (SQUID) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQUID for 2030 $ 0.008798 med en 27.63% vekstrate. Leviathan Points (SQUID) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Leviathan Points potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014331. Leviathan Points (SQUID) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Leviathan Points potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023344. År Pris Vekst 2025 $ 0.006893 0.00%

2026 $ 0.007238 5.00%

2027 $ 0.007600 10.25%

2028 $ 0.007980 15.76%

2029 $ 0.008379 21.55%

2030 $ 0.008798 27.63%

2031 $ 0.009238 34.01%

2032 $ 0.009700 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.010185 47.75%

2034 $ 0.010694 55.13%

2035 $ 0.011229 62.89%

2036 $ 0.011790 71.03%

2037 $ 0.012380 79.59%

2038 $ 0.012999 88.56%

2039 $ 0.013649 97.99%

2040 $ 0.014331 107.89% Vis mer Kortsiktig Leviathan Points-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.006893 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.006894 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.006900 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.006922 0.41% Leviathan Points (SQUID) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SQUID September 21, 2025(I dag) er $0.006893 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Leviathan Points (SQUID) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SQUID, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.006894 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Leviathan Points (SQUID) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SQUID, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.006900 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Leviathan Points (SQUID) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SQUID $0.006922 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Leviathan Points prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 172.35K$ 172.35K $ 172.35K Opplagsforsyning 25.00M 25.00M 25.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SQUID-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SQUID en sirkulerende forsyning på 25.00M og total markedsverdi på $ 172.35K. Se SQUID livepris

Leviathan Points Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Leviathan Points direktepris, er gjeldende pris for Leviathan Points 0.006893USD. Den sirkulerende forsyningen av Leviathan Points(SQUID) er 25.00M SQUID , som gir den en markedsverdi på $172,346 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ 0 $ 0.006943 $ 0.006868

7 dager -14.34% $ -0.000988 $ 0.009188 $ 0.006868

30 dager -25.31% $ -0.001745 $ 0.009188 $ 0.006868 24-timers ytelse De siste 24 timene har Leviathan Points vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Leviathan Points handlet på en topp på $0.009188 og en bunn på $0.006868 . Det så en prisendring på -14.34% . Denne nylige trenden viser potensialet til SQUID for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Leviathan Points opplevd en -25.31% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001745 av dens verdi. Dette indikerer at SQUID kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Leviathan Points (SQUID) prisforutsigelsesmodul? Leviathan Points-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SQUID basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Leviathan Points det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SQUID, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Leviathan Points. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SQUID. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SQUID for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Leviathan Points.

Hvorfor er SQUID-prisforutsigelse viktig?

SQUID-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SQUID nå? I følge dine forutsigelser vil SQUID oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SQUID neste måned? I følge Leviathan Points (SQUID)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SQUID-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SQUID koste i 2026? Prisen på 1 Leviathan Points (SQUID) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SQUID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SQUID i 2027? Leviathan Points (SQUID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SQUID innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SQUID i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Leviathan Points (SQUID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SQUID i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Leviathan Points (SQUID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SQUID koste i 2030? Prisen på 1 Leviathan Points (SQUID) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SQUID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SQUID i 2040? Leviathan Points (SQUID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SQUID innen 2040.