Intrepid Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Intrepid Token (INT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Intrepid Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4.85 i 2025. Intrepid Token (INT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Intrepid Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 5.0925 i 2026. Intrepid Token (INT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INT for 2027 $ 5.3471 med en 10.25% vekstrate. Intrepid Token (INT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INT for 2028 $ 5.6144 med en 15.76% vekstrate. Intrepid Token (INT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INT for 2029 $ 5.8952 med en 21.55% vekstrate. Intrepid Token (INT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INT for 2030 $ 6.1899 med en 27.63% vekstrate. Intrepid Token (INT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Intrepid Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 10.0828. Intrepid Token (INT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Intrepid Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 16.4238. År Pris Vekst 2025 $ 4.85 0.00%

2026 $ 5.0925 5.00%

2027 $ 5.3471 10.25%

2028 $ 5.6144 15.76%

2029 $ 5.8952 21.55%

2030 $ 6.1899 27.63%

2031 $ 6.4994 34.01%

2032 $ 6.8244 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 7.1656 47.75%

2034 $ 7.5239 55.13%

2035 $ 7.9001 62.89%

2036 $ 8.2951 71.03%

2037 $ 8.7099 79.59%

2038 $ 9.1453 88.56%

2039 $ 9.6026 97.99%

År Pris Vekst 2040 $ 10.0828 107.89% Kortsiktig Intrepid Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 4.85 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 4.8506 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 4.8546 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 4.8699 0.41% Intrepid Token (INT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for INT September 21, 2025(I dag) er $4.85 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Intrepid Token (INT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for INT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $4.8506 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Intrepid Token (INT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for INT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $4.8546 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Intrepid Token (INT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for INT $4.8699 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Intrepid Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 380.52K Opplagsforsyning 78.53K Volum (24 timer) ---- Den siste INT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har INT en sirkulerende forsyning på 78.53K og total markedsverdi på $ 380.52K.

Intrepid Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Intrepid Token direktepris, er gjeldende pris for Intrepid Token 4.85USD. Den sirkulerende forsyningen av Intrepid Token(INT) er 78.53K INT , som gir den en markedsverdi på $380,515 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.17% $ -0.008483 $ 4.87 $ 4.82

7 dager -9.49% $ -0.460532 $ 5.3564 $ 4.8267

30 dager -8.15% $ -0.395651 $ 5.3564 $ 4.8267 24-timers ytelse De siste 24 timene har Intrepid Token vist en prisbevegelse på $-0.008483 , noe som gjenspeiler en -0.17% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Intrepid Token handlet på en topp på $5.3564 og en bunn på $4.8267 . Det så en prisendring på -9.49% . Denne nylige trenden viser potensialet til INT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Intrepid Token opplevd en -8.15% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.395651 av dens verdi. Dette indikerer at INT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Intrepid Token (INT) prisforutsigelsesmodul? Intrepid Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for INT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Intrepid Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for INT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Intrepid Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til INT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til INT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Intrepid Token.

Hvorfor er INT-prisforutsigelse viktig?

INT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

