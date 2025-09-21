Swell Network (SWELL)-prisforutsigelse (USD)

Swell Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Swell Network (SWELL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Swell Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010167 i 2025. Swell Network (SWELL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Swell Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010675 i 2026. Swell Network (SWELL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SWELL for 2027 $ 0.011209 med en 10.25% vekstrate. Swell Network (SWELL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SWELL for 2028 $ 0.011769 med en 15.76% vekstrate. Swell Network (SWELL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SWELL for 2029 $ 0.012358 med en 21.55% vekstrate. Swell Network (SWELL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SWELL for 2030 $ 0.012975 med en 27.63% vekstrate. Swell Network (SWELL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Swell Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021136. Swell Network (SWELL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Swell Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.034429. År Pris Vekst 2025 $ 0.010167 0.00%

2026 $ 0.010675 5.00%

2027 $ 0.011209 10.25%

2028 $ 0.011769 15.76%

2029 $ 0.012358 21.55%

2030 $ 0.012975 27.63%

2031 $ 0.013624 34.01%

2032 $ 0.014305 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.015021 47.75%

2034 $ 0.015772 55.13%

2035 $ 0.016560 62.89%

2036 $ 0.017389 71.03%

2037 $ 0.018258 79.59%

2038 $ 0.019171 88.56%

2039 $ 0.020129 97.99%

2040 $ 0.021136 107.89% Vis mer Kortsiktig Swell Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.010167 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.010168 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.010176 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.010208 0.41% Swell Network (SWELL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SWELL September 21, 2025(I dag) er $0.010167 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Swell Network (SWELL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SWELL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.010168 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Swell Network (SWELL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SWELL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.010176 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Swell Network (SWELL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SWELL $0.010208 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Swell Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.010167$ 0.010167 $ 0.010167 Prisendring (24 t) +0.14% Markedsverdi $ 26.77M$ 26.77M $ 26.77M Opplagsforsyning 2.63B 2.63B 2.63B Volum (24 timer) $ 59.38K$ 59.38K $ 59.38K Volum (24 timer) -- Den siste SWELL-prisen er $ 0.010167. Den har en 24-timers endring på +0.14%, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.38K. Videre har SWELL en sirkulerende forsyning på 2.63B og total markedsverdi på $ 26.77M. Se SWELL livepris

Swell Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Swell Network direktepris, er gjeldende pris for Swell Network 0.010171USD. Den sirkulerende forsyningen av Swell Network(SWELL) er 0.00 SWELL , som gir den en markedsverdi på $26.77M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.04% $ 0.000366 $ 0.010305 $ 0.009613

7 dager -0.03% $ -0.000317 $ 0.011134 $ 0.00904

30 dager 0.03% $ 0.000252 $ 0.011948 $ 0.008813 24-timers ytelse De siste 24 timene har Swell Network vist en prisbevegelse på $0.000366 , noe som gjenspeiler en 0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Swell Network handlet på en topp på $0.011134 og en bunn på $0.00904 . Det så en prisendring på -0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til SWELL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Swell Network opplevd en 0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000252 av dens verdi. Dette indikerer at SWELL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Swell Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SWELL prishistorikk

Hvordan fungerer Swell Network (SWELL) prisforutsigelsesmodul? Swell Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SWELL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Swell Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SWELL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Swell Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SWELL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SWELL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Swell Network.

Hvorfor er SWELL-prisforutsigelse viktig?

SWELL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

