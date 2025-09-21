Spell Token (SPELL)-prisforutsigelse (USD)

Få Spell Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SPELL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Spell Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Spell Token (SPELL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Spell Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000493 i 2025. Spell Token (SPELL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Spell Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000518 i 2026. Spell Token (SPELL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SPELL for 2027 $ 0.000544 med en 10.25% vekstrate. Spell Token (SPELL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SPELL for 2028 $ 0.000571 med en 15.76% vekstrate. Spell Token (SPELL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SPELL for 2029 $ 0.000599 med en 21.55% vekstrate. Spell Token (SPELL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SPELL for 2030 $ 0.000629 med en 27.63% vekstrate. Spell Token (SPELL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Spell Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001026. Spell Token (SPELL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Spell Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001671. År Pris Vekst 2025 $ 0.000493 0.00%
2026 $ 0.000518 5.00%
2027 $ 0.000544 10.25%
2028 $ 0.000571 15.76%
2029 $ 0.000599 21.55%
2030 $ 0.000629 27.63%
2031 $ 0.000661 34.01%
2032 $ 0.000694 40.71%
2033 $ 0.000729 47.75%
2034 $ 0.000765 55.13%
2035 $ 0.000804 62.89%
2036 $ 0.000844 71.03%
2037 $ 0.000886 79.59%
2038 $ 0.000930 88.56%
2039 $ 0.000977 97.99%
2040 $ 0.001026 107.89%

2026 $ 0.000518 5.00%

2027 $ 0.000544 10.25%

2028 $ 0.000571 15.76%

2029 $ 0.000599 21.55%

2030 $ 0.000629 27.63%

2031 $ 0.000661 34.01%

2032 $ 0.000694 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000729 47.75%

2034 $ 0.000765 55.13%

2035 $ 0.000804 62.89%

2036 $ 0.000844 71.03%

2037 $ 0.000886 79.59%

2038 $ 0.000930 88.56%

2039 $ 0.000977 97.99%

2040 $ 0.001026 107.89% Vis mer Kortsiktig Spell Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000493 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000493 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000494 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000495 0.41% Spell Token (SPELL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SPELL September 21, 2025(I dag) er $0.000493 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Spell Token (SPELL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SPELL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000493 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Spell Token (SPELL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SPELL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000494 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Spell Token (SPELL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SPELL $0.000495 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Spell Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0004936$ 0.0004936 $ 0.0004936 Prisendring (24 t) +0.06% Markedsverdi $ 83.48M$ 83.48M $ 83.48M Opplagsforsyning 169.12B 169.12B 169.12B Volum (24 timer) $ 274.53K$ 274.53K $ 274.53K Volum (24 timer) -- Den siste SPELL-prisen er $ 0.0004936. Den har en 24-timers endring på +0.06%, med et 24-timers handelsvolum på $ 274.53K. Videre har SPELL en sirkulerende forsyning på 169.12B og total markedsverdi på $ 83.48M. Se SPELL livepris

Spell Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Spell Token direktepris, er gjeldende pris for Spell Token 0.000493USD. Den sirkulerende forsyningen av Spell Token(SPELL) er 0.00 SPELL , som gir den en markedsverdi på $83.48M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000007 $ 0.000496 $ 0.000484

7 dager -0.03% $ -0.000015 $ 0.0006 $ 0.000471

30 dager 0.01% $ 0.000006 $ 0.000615 $ 0.000460 24-timers ytelse De siste 24 timene har Spell Token vist en prisbevegelse på $0.000007 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Spell Token handlet på en topp på $0.0006 og en bunn på $0.000471 . Det så en prisendring på -0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til SPELL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Spell Token opplevd en 0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000006 av dens verdi. Dette indikerer at SPELL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Spell Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SPELL prishistorikk

Hvordan fungerer Spell Token (SPELL) prisforutsigelsesmodul? Spell Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SPELL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Spell Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SPELL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Spell Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SPELL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SPELL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Spell Token.

Hvorfor er SPELL-prisforutsigelse viktig?

SPELL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SPELL nå? I følge dine forutsigelser vil SPELL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SPELL neste måned? I følge Spell Token (SPELL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SPELL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SPELL koste i 2026? Prisen på 1 Spell Token (SPELL) i dag er $0.000493 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SPELL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SPELL i 2027? Spell Token (SPELL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SPELL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SPELL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Spell Token (SPELL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SPELL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Spell Token (SPELL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SPELL koste i 2030? Prisen på 1 Spell Token (SPELL) i dag er $0.000493 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SPELL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SPELL i 2040? Spell Token (SPELL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SPELL innen 2040.