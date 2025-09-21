Soil (SOIL)-prisforutsigelse (USD)

Få Soil prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SOIL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SOIL

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Soil % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1749 $0.1749 $0.1749 -0.17% USD Faktisk Prediksjon Soil-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Soil (SOIL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Soil potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1749 i 2025. Soil (SOIL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Soil potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.183645 i 2026. Soil (SOIL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOIL for 2027 $ 0.192827 med en 10.25% vekstrate. Soil (SOIL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOIL for 2028 $ 0.202468 med en 15.76% vekstrate. Soil (SOIL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOIL for 2029 $ 0.212592 med en 21.55% vekstrate. Soil (SOIL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOIL for 2030 $ 0.223221 med en 27.63% vekstrate. Soil (SOIL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Soil potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.363604. Soil (SOIL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Soil potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.592273. År Pris Vekst 2025 $ 0.1749 0.00%

2026 $ 0.183645 5.00%

2027 $ 0.192827 10.25%

2028 $ 0.202468 15.76%

2029 $ 0.212592 21.55%

2030 $ 0.223221 27.63%

2031 $ 0.234382 34.01%

2032 $ 0.246101 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.258406 47.75%

2034 $ 0.271327 55.13%

2035 $ 0.284893 62.89%

2036 $ 0.299138 71.03%

2037 $ 0.314095 79.59%

2038 $ 0.329800 88.56%

2039 $ 0.346290 97.99%

2040 $ 0.363604 107.89% Vis mer Kortsiktig Soil-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.1749 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.174923 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.175067 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.175618 0.41% Soil (SOIL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SOIL September 21, 2025(I dag) er $0.1749 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Soil (SOIL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SOIL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.174923 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Soil (SOIL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SOIL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.175067 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Soil (SOIL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SOIL $0.175618 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Soil prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1749$ 0.1749 $ 0.1749 Prisendring (24 t) -0.16% Markedsverdi $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M Opplagsforsyning 41.29M 41.29M 41.29M Volum (24 timer) $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Volum (24 timer) -- Den siste SOIL-prisen er $ 0.1749. Den har en 24-timers endring på -0.17%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.50K. Videre har SOIL en sirkulerende forsyning på 41.29M og total markedsverdi på $ 7.22M. Se SOIL livepris

Hvordan kjøpe Soil (SOIL) Prøver du å kjøpe SOIL? Du kan nå kjøpe SOIL via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Soil og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SOIL nå

Soil Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Soil direktepris, er gjeldende pris for Soil 0.1749USD. Den sirkulerende forsyningen av Soil(SOIL) er 0.00 SOIL , som gir den en markedsverdi på $7.22M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000200 $ 0.1888 $ 0.1721

7 dager -0.19% $ -0.0413 $ 0.24 $ 0.1703

30 dager -0.29% $ -0.0733 $ 0.2879 $ 0.1703 24-timers ytelse De siste 24 timene har Soil vist en prisbevegelse på $0.000200 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Soil handlet på en topp på $0.24 og en bunn på $0.1703 . Det så en prisendring på -0.19% . Denne nylige trenden viser potensialet til SOIL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Soil opplevd en -0.29% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.0733 av dens verdi. Dette indikerer at SOIL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Soil prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SOIL prishistorikk

Hvordan fungerer Soil (SOIL) prisforutsigelsesmodul? Soil-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SOIL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Soil det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SOIL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Soil. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SOIL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SOIL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Soil.

Hvorfor er SOIL-prisforutsigelse viktig?

SOIL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SOIL nå? I følge dine forutsigelser vil SOIL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SOIL neste måned? I følge Soil (SOIL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SOIL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SOIL koste i 2026? Prisen på 1 Soil (SOIL) i dag er $0.1749 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SOIL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SOIL i 2027? Soil (SOIL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SOIL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SOIL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Soil (SOIL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SOIL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Soil (SOIL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SOIL koste i 2030? Prisen på 1 Soil (SOIL) i dag er $0.1749 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SOIL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SOIL i 2040? Soil (SOIL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SOIL innen 2040. Registrer deg nå