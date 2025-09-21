Vulcan Forged PYR (PYR)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Vulcan Forged PYR % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $1.1229 $1.1229 $1.1229 +0.07% USD Faktisk Prediksjon Vulcan Forged PYR-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Vulcan Forged PYR (PYR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Vulcan Forged PYR potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1229 i 2025. Vulcan Forged PYR (PYR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Vulcan Forged PYR potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1790 i 2026. Vulcan Forged PYR (PYR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYR for 2027 $ 1.2379 med en 10.25% vekstrate. Vulcan Forged PYR (PYR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYR for 2028 $ 1.2998 med en 15.76% vekstrate. Vulcan Forged PYR (PYR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYR for 2029 $ 1.3648 med en 21.55% vekstrate. Vulcan Forged PYR (PYR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYR for 2030 $ 1.4331 med en 27.63% vekstrate. Vulcan Forged PYR (PYR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Vulcan Forged PYR potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.3344. Vulcan Forged PYR (PYR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Vulcan Forged PYR potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.8025. År Pris Vekst 2025 $ 1.1229 0.00%

2026 $ 1.1790 5.00%

2027 $ 1.2379 10.25%

2028 $ 1.2998 15.76%

2029 $ 1.3648 21.55%

2030 $ 1.4331 27.63%

2031 $ 1.5047 34.01%

2032 $ 1.5800 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.6590 47.75%

2034 $ 1.7419 55.13%

2035 $ 1.8290 62.89%

2036 $ 1.9205 71.03%

2037 $ 2.0165 79.59%

2038 $ 2.1173 88.56%

2039 $ 2.2232 97.99%

2040 $ 2.3344 107.89% Vis mer Kortsiktig Vulcan Forged PYR-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.1229 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.1230 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.1239 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.1275 0.41% Vulcan Forged PYR (PYR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PYR September 21, 2025(I dag) er $1.1229 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Vulcan Forged PYR (PYR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PYR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.1230 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Vulcan Forged PYR (PYR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PYR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.1239 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Vulcan Forged PYR (PYR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PYR $1.1275 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Vulcan Forged PYR prisstatistikk Gjeldende pris $ 1.1229$ 1.1229 $ 1.1229 Prisendring (24 t) +0.07% Markedsverdi $ 49.72M$ 49.72M $ 49.72M Opplagsforsyning 44.26M 44.26M 44.26M Volum (24 timer) $ 595.34K$ 595.34K $ 595.34K Volum (24 timer) -- Den siste PYR-prisen er $ 1.1229. Den har en 24-timers endring på +0.07%, med et 24-timers handelsvolum på $ 595.34K. Videre har PYR en sirkulerende forsyning på 44.26M og total markedsverdi på $ 49.72M. Se PYR livepris

Vulcan Forged PYR Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Vulcan Forged PYR direktepris, er gjeldende pris for Vulcan Forged PYR 1.1233USD. Den sirkulerende forsyningen av Vulcan Forged PYR(PYR) er 0.00 PYR , som gir den en markedsverdi på $49.72M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.012499 $ 1.1471 $ 1.0969

7 dager -0.04% $ -0.057700 $ 1.1854 $ 1.0574

30 dager 0.09% $ 0.095199 $ 1.2386 $ 0.9501 24-timers ytelse De siste 24 timene har Vulcan Forged PYR vist en prisbevegelse på $0.012499 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Vulcan Forged PYR handlet på en topp på $1.1854 og en bunn på $1.0574 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til PYR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Vulcan Forged PYR opplevd en 0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $0.095199 av dens verdi. Dette indikerer at PYR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Vulcan Forged PYR prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PYR prishistorikk

Hvordan fungerer Vulcan Forged PYR (PYR) prisforutsigelsesmodul? Vulcan Forged PYR-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PYR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Vulcan Forged PYR det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PYR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Vulcan Forged PYR. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PYR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PYR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Vulcan Forged PYR.

Hvorfor er PYR-prisforutsigelse viktig?

PYR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PYR nå? I følge dine forutsigelser vil PYR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PYR neste måned? I følge Vulcan Forged PYR (PYR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PYR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PYR koste i 2026? Prisen på 1 Vulcan Forged PYR (PYR) i dag er $1.1229 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PYR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PYR i 2027? Vulcan Forged PYR (PYR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PYR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PYR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Vulcan Forged PYR (PYR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PYR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Vulcan Forged PYR (PYR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PYR koste i 2030? Prisen på 1 Vulcan Forged PYR (PYR) i dag er $1.1229 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PYR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PYR i 2040? Vulcan Forged PYR (PYR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PYR innen 2040.